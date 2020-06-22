Rus Dışişleri: KOEP'in 5. yıldönümü arifesinde Batı'yı 'nükleer anlaşmayı' korumaya çağırıyoruz

İngiltere, Almaya ve Fransa Dışişleri Bakanları'nın Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı (KOEP) uygulamaya yönelik beklentiler konusunda dün yaptıkları açıklamayı yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın KOEP'in 5. yıldönümü arifesinde Berlin, Londra ve Paris’e İran ile yapılan nükleer anlaşmayı korumaya yönelik çabalarını yoğunlaştırma çağrısında bulunduğunu ifade etti.

"Bu ortak açıklamanın bazı maddeleri, Avrupalı meslektaşlarımızın bu yöndeki niyetleri ile ilgili soru işaretleri bırakıyor" diyen Zaharova, Moskova’nın her zaman üç ülkenin KOEP’in korunması ve kesintisiz olarak uygulanması ile ilgili sorunların çözümüne yönelik çabalarını ve somut katkılarını takdir ettiğini kaydetti.

İran'la ‘nükleer anlaşmanın’ uygulanmasındaki tüm zorlukların ve başarısızlıkların temel nedeninin, ABD'nin tek taraflı olarak KOEP’ten çekilmesi ve bugüne kadar BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının gerekliliklerini sistematik olarak ihlal etmeye devam eden yıkıcı eylemleri olmaya devam ettiğine dikkat çeken Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Görünüşe göre bu Avrupa’nın başkentlerinde de anlaşılıyor, zira bu konudaki üzüntü ve endişelerini hatırlatmayı gerekli gördüler. Bununla birlikte İngiliz, Alman ve Fransız meslektaşlarımızın KOEP’e bağlı kaldıkları ve ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının olumsuz etkisini düşürecek çözümler aradıkları yönündeki açıklamaları, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nda (UAEA) İran’ın nükleer programının etrafındaki gerilimi yükseltmeye yönelik eylemleri ile bağdaşmıyor."

‘Avrupalı meslektaşların ‘ihtilafları çözme mekanizmasını’ geçen ocakta devreye almada başarısız olduklarını’ hatırlatan Zaharova, şöyle devam etti:

"Berlin, Londra ve Paris’in çizgisinin başında KOEP’i korumaya ve uygulama sürecini ilk başta kararlaştırılan çerçeveye geri döndürmeye yönelik acil görevlerin olacağını umuyoruz. Mevcut tüm katılımcıların KOEP’te belirlenen yüksek hedeflere olan bağlılıklarını tekrar teyit etmelerinin önemli olduğunu düşünüyoruz. KOEP’in imzalandığı tarihinin 5. Yıldönümünün dolacağı 14 Temmuz’u bunun için iyi bir neden olarak görüyoruz. KOEP’in Avrupalı katılımcılarını, bu fırsatı birleştirici gündeme geri dönmek ve ortak amaç uğruna mücadeleye devam etmek için kullanmaya çağırıyoruz."

İran’ın yaklaşık son 4 aydır ajans müfettişlerinin incelemesine açmadığı 2 tesise 'giriş izni verilmesi' çağrısında bulunan ve Almanya, İngiltere ve Fransa tarafından sunulan karar tasarısı, UAEA Yönetim Kurulu'nda 2'ye karşılık 25 oyla kabul edilmişti.

Almanya’nın başkenti Berlin’de toplanan E3 ülkelerinin dışişleri bakanlarının yaptıkları ortak açıklamada ise İran'a nükleer anlaşmaya tamamen uyma çağrısında bulunulmuştu.