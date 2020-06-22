Kayıt
22:54 22 Haziran 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Rus Dışişleri: KOEP'in 5. yıldönümü arifesinde Batı'yı 'nükleer anlaşmayı' korumaya çağırıyoruz

    МИД РФ
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 30
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104230/31/1042303102_0:0:3080:1733_1200x675_80_0_0_3b05c7601a4984f85fb74f02e3d07971.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202006221042303131-rus-disisleri-koepin-5-yildonumu-arifesinde-batiyi-nukleer-anlasmayi-korumaya-cagiriyoruz/

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Moskova'nın Berlin, Londra ve Paris'e Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmayı korumaya yönelik çabalarını yoğunlaştırma çağrısında bulunduğunu söyledi.

    İngiltere, Almaya ve Fransa Dışişleri Bakanları'nın Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı (KOEP) uygulamaya yönelik beklentiler konusunda dün yaptıkları açıklamayı yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın KOEP'in 5. yıldönümü arifesinde Berlin, Londra ve Paris’e İran ile yapılan nükleer anlaşmayı korumaya yönelik çabalarını yoğunlaştırma çağrısında bulunduğunu ifade etti.

    "Bu ortak açıklamanın bazı maddeleri, Avrupalı meslektaşlarımızın bu yöndeki niyetleri ile ilgili soru işaretleri bırakıyor" diyen Zaharova, Moskova’nın her zaman üç ülkenin KOEP’in korunması ve kesintisiz olarak uygulanması ile ilgili sorunların çözümüne yönelik çabalarını ve somut katkılarını takdir ettiğini kaydetti.

    İran'la ‘nükleer anlaşmanın’ uygulanmasındaki tüm zorlukların ve başarısızlıkların temel nedeninin, ABD'nin tek taraflı olarak KOEP’ten çekilmesi ve bugüne kadar BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının gerekliliklerini sistematik olarak ihlal etmeye devam eden yıkıcı eylemleri olmaya devam ettiğine dikkat çeken Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Görünüşe göre bu Avrupa’nın başkentlerinde de anlaşılıyor, zira bu konudaki üzüntü ve endişelerini hatırlatmayı gerekli gördüler. Bununla birlikte İngiliz, Alman ve Fransız meslektaşlarımızın KOEP’e bağlı kaldıkları ve ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının olumsuz etkisini düşürecek çözümler aradıkları yönündeki açıklamaları, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nda (UAEA) İran’ın nükleer programının etrafındaki gerilimi yükseltmeye yönelik eylemleri ile bağdaşmıyor."

    ‘Avrupalı meslektaşların ‘ihtilafları çözme mekanizmasını’ geçen ocakta devreye almada başarısız olduklarını’ hatırlatan Zaharova, şöyle devam etti:

    "Berlin, Londra ve Paris’in çizgisinin başında KOEP’i korumaya ve uygulama sürecini ilk başta kararlaştırılan çerçeveye geri döndürmeye yönelik acil görevlerin olacağını umuyoruz. Mevcut tüm katılımcıların KOEP’te belirlenen yüksek hedeflere olan bağlılıklarını tekrar teyit etmelerinin önemli olduğunu düşünüyoruz. KOEP’in imzalandığı tarihinin 5. Yıldönümünün dolacağı 14 Temmuz’u bunun için iyi bir neden olarak görüyoruz. KOEP’in Avrupalı katılımcılarını, bu fırsatı birleştirici gündeme geri dönmek ve ortak amaç uğruna mücadeleye devam etmek için kullanmaya çağırıyoruz."

    İran’ın yaklaşık son 4 aydır ajans müfettişlerinin incelemesine açmadığı 2 tesise 'giriş izni verilmesi' çağrısında bulunan ve Almanya, İngiltere ve Fransa tarafından sunulan karar tasarısı, UAEA Yönetim Kurulu'nda 2'ye karşılık 25 oyla kabul edilmişti.

    Almanya’nın başkenti Berlin’de toplanan E3 ülkelerinin dışişleri bakanlarının yaptıkları ortak açıklamada ise İran'a nükleer anlaşmaya tamamen uyma çağrısında bulunulmuştu.

    Etiketler:
    Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Mariya Zaharova, Kapsamlı Ortak Eylem Planı/KOEP, İran nükleer anlaşması, ABD, İngiltere, Almanya, İran, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Pekin – Koronavirüs – kovid-19 testi sırası
    Kovid-19 vakaları nedeniyle alarm seviyesi yükseltilen Pekin'de test sıraları oluştu
    22 Haziran Anma ve Keder Günü
    22 Haziran 1941: Nazi Almanyası'nın ordusu SSCB'ye saldırdı
    İnfografik
    Askeri olarak Türkiye mi güçlü Yunanistan mı?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet