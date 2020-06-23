Rusya’da yeni koronavirüs vakaları beşinci gündür üst üste düşüşte

Rusya’da son bir gün içinde 7 bin 425 yeni koronavirüs vakası görüldü. Yeni koronavirüs vakalarında beşinci gündür üst üste düşüş kaydedilirken, ülkede son 24 saatte, enfekte olmuş 153 kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Rusya’nın koronavirüs pandemisiyle mücadele için kurulmuş merkezinden yapılan açıklamada ülkede son bir gün içinde 7 bin 425 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi. Vakaların 1081’inin başkent Moskova’da görüldüğü belirtildi.

Söz konusu veriler, Rusya’da kayıtlara geçen koronavirüs vakalarının beşinci gündür üst üste düşüşte olduğunu gösteriyor.

Ülkede toplam vaka sayısı ise 599 bin 705’e yükseldi.

Bunun yanında ülkede son bir günde 153 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Dünkü can kaybı ise 95 olarak açıklanmıştı. Bu, 25 Mayıs’tan beri görülen en düşük can kaybı olarak kayıtlara geçmişti.

Rusya’da pandeminin başından beri görülen toplam can kaybı ise 8 bin 359.