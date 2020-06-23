Lavrov: Libya krizinin tarafları çatışmalara derhal son vermeli

Lavrov, Libya krizine müdahil dış güçlerin kapsamlı bir diyaloğun sağlanması için katkıda bulunması gerektiğini, Türkiye ve Mısır’ın bu konuda hemfikir olduğunu belirtti.

Çin ve Hindistan dışişleri bakanları ile videokonferans yoluyla yaptıkları görüşmenin ardından Moskova’daki basın toplantısında konuşan Lavrov, “Dış aktörler Libya içindeki taraflar arasında kapsamlı bir diyaloğun koşullarının sağlanması için elinden geleni yapmalı” dedi.

Lavrov, Türkiye ve Mısır dışişleri bakanlarının temasları sırasında bu fikri desteklediğini ifade etti.

Lavrov, “İki meslektaşım da kesin surette Libya’da askeri bir çözümün olamayacağını, müzakere masasına oturulması ve herkes için kabul edilebilir bir anlaşma arayışına girilmesini destekledi” diye konuştu.