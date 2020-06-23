Rusya Dışişleri: Libya’da askeri varlığımız olduğuna dair iddialar şüpheli kaynaklara dayandırılıyor, soruşturulsun

Rusya Dışişleri yetkilisi Pyotr İliçev, Libya’da bir Rus askeri varlığının bulunduğuna ilişkin iddiaların şüpheli kaynaklara dayandırıldığını, Moskova’nın bunların soruşturulmasını istediğini belirtti.

Rusya Dışişleri’nin uluslararası kuruluşlar departmanının direktörü Pyotr İliçev, ülkesinin Libya’da paralı askerlerinin bulunduğu iddiasını içeren BM raporuna ilişkin Sputnik’e yaptığı açıklamada, söz konusu raporun taraflı ve dengesiz olduğunu düşündüklerini söyledi.

İliçev, “Raporun büyük bir kısmı doğrulanmamış, açık bir biçimde yanlış ve amacı Rusya’nın Libya politikasını karalamak olan verilere dayanıyor” dedi.

“Raporu hazırlayanlar, Libya’da doğrudan çıkarı olan şüpheli kaynaklardan yararlanmışlar” diyen Rusya Dışişleri Yetkilisi, “Raporda alıntılanıp kaynak gösterilen belgelerin birçoğuna verilen linkler açılmıyor bile” saptamasını yaptı.

İliçev ayrıca, başta ‘kendi aralarındaki görüşmeler’ gibi kontrolü dahi mümkün olmayan ‘verilere’ dayandırılanlar dahil olmak üzere, rapordaki birçok varsayımın ne raddede güvenilir olduğunun soru işareti yarattığını kaydetti.

Bunun yanında İliçev, Rusya’nın Libya’da paralı askerleri bulunduğu iddiasını içeren söz konusu BM raporunun basına sızdırılmasının soruşturulmasını istediklerini de söyledi.

İliçev, esasen Libya’ya uygulanan silah ambargosunun izlenmesiyle ilintili olarak raporun, onu hazırlayanların önyargılarını yansıttığı değerlendirmesinde de bulundu.

2011’de Libya’dan grup grup silahın Suriye’de hükümet güçleriyle çatışan militanlara gönderilmesi hakkındaki soruşturmaların rafa kaldırıldığı hatırlatmasını yapan İliçev, şöyle devam etti:

“Bir dizi Batılı devletin Libya’daki askeri varlığı hakkındaki uzman raporları halının altına süpürüldü. Bu tip taraflı bir yaklaşım varsa karşınızda, silah ambargosuna uyulup uyulmadığının bağımsız bir biçimde izlendiğinden bahsedemezsiniz.”