Putin, koronavirüs salgını hakkında televizyondan ulusa sesleniyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni koronavirüsle mücadele için alınan tedbirlerin sonuçları ve bunların ekonomiye etkilerine ilişkin ulusa sesleniş konuşması yapıyor.

Rusya halkına hitap eden Putin, vatandaşlara yeni koronavirüs salgını tehdidi karşısında aklı karışmadan, tehlikeli dönemini layıkıyla geçirdikleri için teşekkür etti.

​Rus lider, birçok insanın, salgınla sadece herkesin birlikte mücadele edilebileceğinin ve kazanabileceğinin ve en önemli şeyin insan hayatı olduğunun farkında olarak bir araya geldiğini vurguladı: “Bu değerlere dayanarak hareket ettik ve bu nedenle muazzam bir meydan okumaya yanıt verebildik.”