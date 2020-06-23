Putin, koronavirüs salgını hakkında televizyondan ulusa sesleniyor

Rusya halkına hitap eden Putin, vatandaşlara yeni koronavirüs salgını tehdidi karşısında aklı karışmadan, tehlikeli dönemini layıkıyla geçirdikleri için teşekkür etti.
🔴 #Live: Обращение Президента России Владимира Путина о предварительных итогах борьбы с распространением коронавируса #COVID19. #Россия #Путин #Кремль https://t.co/pSB5aMNNuR— МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) June 23, 2020
Rus lider, birçok insanın, salgınla sadece herkesin birlikte mücadele edilebileceğinin ve kazanabileceğinin ve en önemli şeyin insan hayatı olduğunun farkında olarak bir araya geldiğini vurguladı: “Bu değerlere dayanarak hareket ettik ve bu nedenle muazzam bir meydan okumaya yanıt verebildik.”
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