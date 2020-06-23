Kazan’da koronavirüs aşısı test edilmeye başladı

KFU Hassas ve Rejeneratif Tıp Merkezi Direktörü Albert Rizvanov, “Kovid-19 proteinlerini kodlayan birkaç gen içeren bir DNA aşısı geliştiriyoruz” dedi.

Test sonuçlarını 3 hafta içinde elde edeceklerini dile getiren Rizvanov, hayvanların kanında antikor bulunmasının, aşının etkin olduğunun göstergesi olacağını kaydetti.

KFU, aşı çalışmalarına paralel olarak antikor testi de geliştiriyor.