Rusya Büyükelçiliği: Rus şirketin geliştirdiği robotlar Sabiha Gökçen Havalimanı'nda göreve başladı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda göreve başlayan robotları Facebook sayfasından paylaştığı bir video ile tanıtan Rusya Büyükelçiliği, robotların neler yapabildiği konusunda da bilgilendirme yaptı:

“Havalimanları robotizasyonun dünyadaki en popüler yönlerinden biri. Rusya’nın Perm kentinde üretilen ve Promobot pazarındaki en popüler çözümlerden biri olan Rus robotlara, Moskova'daki Vnukovo, ABD, Şili havalimanlarında ve şimdi de İstanbul’da rastlanabilir.”

Açıklama, şöyle devam etti:

“Robot, çalışanların ve ziyaretçilerin video gözetimi, ateş ölçümü ve kamu düzenini sağlama gibi görevleri yerine getiriyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki Promobot, bilet tarayıcısıyla donatılmış durumda, yolculara uçağa binecekleri kapıyı bulmalarına ya da terminalde doğru yönü bulmalarına yardım ediyor, davranış ve güvenlik kuralları hakkında bilgi veriyor, taksi çağırmaya yardım ediyor. Aerobot ismi verilen Rus robot Rusça, İngilizce, Türkçe, Arapça ve İspanyolca biliyor. Robot insan kaynaklı tüm hataları dışlıyor, kibar davranıyor ve önemli bilgileri asla unutmuyor.”