'Duma, anayasal düzenlemelere ilişkin halk oylamasını etkileme kampanyalarını incelemeye aldı'

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Başkanı Vasiliy Piskarev, Duma’nın Rusya'nın İç İşlerine Müdahaleleri Soruşturma Komisyonu’nun anayasa değişiklikleri oylamasını etkileme girişimleri hakkında medya ve sosyal ağlarda ortaya çıkan bilgileri inceleme ve izlemeye aldığını belirtti.

Piskarev, Duma komisyonunun vatandaşların iradesini etkileme girişimlerine hızlı bir şekilde yanıt vermek amacıyla, kamu kuruluşları ve kitle iletişim araçları temsilcileriyle temas kurduğunu belirterek "Şu anda, basın ve sosyal medyada dolaşıma sokulan sahte haberlere ilişkin bilgileri izliyor ve araştırıyoruz" dedi.

Daha önce, sosyal medyada Rusya’da yapılacak anayasal düzenlemelere ilişkin halk oylamasını itibarsızlaştırmak için yurt dışından finanse edilen kampanyalar başlatıldığı ve kampanya organizatörlerinin 25 Haziran'a kadar Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 20 yılık yönetiminin başarısızlığını anlatan 20 videoyu yayınlamayı planladıklarıyla ilgili haberler yayınlanmıştı.