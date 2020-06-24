St. Petersburg’da insansız araç uzmanları yetiştirilecek

Rus petrol şirketi Gazprom Neft ve St. Petersburg Bilgi Teknolojileri, Mekanik ve Optik Üniversitesi, insansız araç uzmanlarının eğitimi konusunda anlaşma imzaladı.

Gazprom Neft ve St. Petersburg Bilgi Teknolojileri, Mekanik ve Optik Üniversitesi, Rusya’da petrol ve gaz endüstrisi insansız araç uzmanlarının eğitimine yönelik ilk eğitim programı olan İnsansız Araçların Fonksiyonel Güvenliği ortak yüksek lisans programının geliştirilmesi konusunda bir anlaşma imzaladı.

Gazprom Neft basın servisinden yapılan açıklamaya göre, bilgi teknolojileri ve makine öğrenimi konusunda deneyimli öğrencilere yönelik proje, programlama disiplinleri, siberfiziksel sistemlerin organizasyon prensipleri, insansız hava sistemleri, otomobil ve diğer otonom cihazların yönetimi ve mimarisinin yanı sıra bilgi ve endüstriyel güvenliği konusunda eğitimi öngörüyor.

Bu yıl, yüksek lisans programı için devlet destekli ve sözleşmeli 30 öğrencinin kabul edilmesi planlanlanıyor.