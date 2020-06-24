Putin: Kendi kendine yeten, güçlü ve açık Rusya ile gurur duyuyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'kendi kendine yeten, güçlü ve açık' olarak nitelendirdiği Rusya ile gurur duyduklarını belirtti.

Kremlin’de, bilim ve teknoloji, edebiyat ve sanat, insani faaliyet, hayırseverlik ve insan hakları alanlarında olağanüstü başarı sergileyen ülke vatandaşlarına devlet ödüllerinin verildiği törende konuşan Putin, “Galiplerin ulu nesliyle gurur duyuyoruz. Yüksek ahlak ve olağanüstü başarılara sahip, cesur, kararlı, yetenekli, anavatanına ve işine bağlı insanlara saygı ve değer verildiği kendi kendine yeten, güçlü, açık bir ülke olan Rusya ile gurur duyuyoruz” ifadesini kullandı.

Rus lider, “Sayın dostlar, tüm bunlar tamamen bugün ödül alanlar, yani sizler için de geçerli” diye ekledi.