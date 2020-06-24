Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Moskova’da Kovid-19’a karşı bağışıklıkta artış gözleniyor

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rusya'da Kovid-19 salgınının düşüşe geçtiğini, ancak koruyucu tedbirlere devam edilmesi gerektiğini söyledi.

Muraşko, Moskova'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplum bağışıklığında artış gözlendiğini belirtti.

Basın toplantısında konuşam Muraşko, Moskova’da Kovid-19’a karşı bağışıklığın artığını belirterek şunları söyledi:

“Dünyada her şey ne tür bir bağışıklığın olacağı ve yayılmanın nasıl olcağına bağlı olacak. Moskova'da toplum bağışıklığı seviyesinin arttığını görüyoruz ve bu da elbette insidansın azalmasını mümkün kılıyor.”

Muraşko, Rusya'da insidanstaki düşüşe rağmen, hasta olmayanların güvenlik önlemlerine uyması gerektiğine vurgu yaparak “Rusya’da insidansta düşüş gözleniyor, özellikle de Moskova’da, diğer bölgelerde üç haftalık gecikme sözkonusu” dedi.

Rusya’da toplum bağışıklığı üzerine araştırmalar pilot bölge olarak seçilen Habarovsk Bölgesi, Tümen ve St. Petersburg’da yürütülecek. Kanda virüse karşı antikorların varlığının belirlenmesini öngören araştırmaya bu ay başlanması planlanıyor.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) verilerine göre, pilot bölgeler dışında 46 bölgede yaklaşık 650 bin kişiye antikor testi yapıldı, bunlardan yüzde 14’dünde koruyucu antikor titresi tespit edildi.

Son verilere göre, Moskova’da Kovid-19 vaka sayısı 216 bini geçti, şu ana kadar 141 bin kişi iyileşti.