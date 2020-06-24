Roscosmos, Büyük Zafer onuruna düzenlenen askeri geçit töreninin uzaydan görüntüsünü yayınladı

Rus uzay ajansı Roscosmos, Nazi Almanyası’nın Sovyetler Birliği tarafından Büyük Vatan Savaşı’nda yenilgiye uğratılmasının 75. yıldönümü onuruna bugün gerçekleştirilen askeri geçit töreninin, Resurs-P uydusu ile uzaydan çekilen görüntüsünü yayınladı.

Rusya’ya ait Resurs-P uydusu, bugün Moskova’daki Kızıl Meydan’da Büyük Zafer’in 75 yıldönümü onuruna yapılan askeri geçit törenini görüntüledi.

Российский спутник «Ресурс-П» сфотографировал военный парад, который состоялся 24 июня в Москве на Красной площади, приуроченный к 75-й годовщине победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.#75летПобеды #ПарадПобеды #ОрбитальныеГруппировки pic.twitter.com/TXExSxyVJ8 — РОСКОСМОС (@roscosmos) June 24, 2020

​Uzaydan teşekkür ettiler

Uluslarası Uzay İstasyonu’ndaki (UUİ) Rus kozmonotlar Anatoli İvanişin ve İvan Vagner de Zafer Günü’nü ilk kutlayanlar arasındaydı. Kozmonotlar savaş gazilerine ve 1945’teki askeri geçit törenine katılanlara teşekkürlerini sundu.

Vagner, “Savaş kahramanları ve 1945’teki geçit törenine katılan isimlere sesleniyoruz: Unutmadık ve gurur duyuyoruz, Büyük Zafer için teşekkürler” dedi.

İvanişin de “Bundan tam 75 yıl önce 24 Haziran’da muzaffer Sovyet askerleri ve askeri teçhizatları ülkemizin ana meydanında ilerledi. Bu, İkinci Dünya Savaşı’nın uzun zamandır beklenen bitişinin ve Sovyet halkının zaferinin bir nişanesiydi” ifadelerini kullandı.

Vagner’e göre, bu yıl gerçekleştirilen geçit töreni yalnızca geçmişi gururla yad etme imkanı vermekle kalmadı, ayrıca Rus ordusunun görkemli askeri geleneklerinin sürdürülmesinden duyulan onuru ifade etmenin ve gelişmiş teknolojileri göstermenin bir yolu oldu.

Askeri geçit töreni her yıl 9 Mayıs’ta gerçekleştiriliyordu, ancak bu yıl salgın nedeniyle ertelenmişti.