Rusya İsrail ile Filistin arasında doğrudan görüşmeleri desteklemeye hazır

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Güvenlik Konseyi’ne yönelik açıklamasında Rusya’nın İsrail ile Filistin arasında doğrudan görüşmelerin başlatılması için azami çaba harcamaya hazır olduğunu belirtti.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya’nın BM oturumunda metnini okuduğu açıklamada, Rusya’nın İsrail ile Filistin arasında doğrudan görüşmelerin başlatılması için azami çaba harcamaya hazır olduğu ifade edildi.

“Bugün, Ortadoğu barış sürecini ilerletmek için daha önce hiç olmadığı kadar uluslararası işbirliği ve ortak adımlar gerekmekte” denilen açıklama, şöyle devam etti:

“Ortadoğu Dörtlüsü’nün aktif bir üyesi olarak Rusya, 1967 sınırları içinde ve başkenti Doğu Kudüs’te olmak üzere bağımsız, egemen bir Filistin devletinin yaratılmasını öngören BM kararları, Madrid İlkeleri, Arap Barış Girişimi temelinde uluslararası kabul görmüş bir çözüme ulaşmak amacıyla İsrail ile Filistin arasında doğrudan görüşmelerin başlatılması için azami çaba harcamaya hazır.”