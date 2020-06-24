Putin: En kısa zamanda normale dönmemizi umuyorum

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkenin koronavirüs salgınından kurtularak en kısa zamanda alışık hayat tarzına dönmesini umduğunu ama henüz dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Kremlin’deki resepsiyonda konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Umarım hayat en kısa zamanda eski haline, normale döner ve çalışmak daha kolay ve rahat olur. Ama yine de henüz dikkatli olmamız gerekiyor. Doktorlar iyi biliyor” ifadesini kullandı.

Bugün Kremlin’de bilim ve teknoloji, edebiyat ve sanat, insani faaliyet, hayırseverlik ve insan hakları alanlarında olağanüstü başarı sergileyen ülke vatandaşlarına devlet ödüllerinin verildiği törenin ardından resepsiyon düzenlendi.

Ödül alanlar arasında Moskova’daki 15 sayılı hastanenin baş hekimi Valeriy Veçorko da vardı. Rus lider, doktora, tavsiyelerine destek verip vermediğini sordu. Veçorko, “Kesinlikle” yanıtını verdi.

Resepsiyona katılanlar Rusya’nın koronavirüsü yeneceği görüşünü dile getirince Putin, “Hiç şüphem yok” dedi.



Çevremde Rusya’ya inanmayan yok’

Putin ayrıca çevresinde Rusya’ya inanmayan insanların bulunmadığını söyledi.

Edebiyat ve sanat alanında devlet ödülünü alan Sergey Rahmaninov Müzesi Direktörü Aleksandr Yermakov, Putin’e hitaben, “Eğer çevrenizde Rusya’nın gücüne ve kudretine inanmayanlar varsa bize gönderin onları terbiye ederiz” dedi.

Rus lider, “Çevremde Rusya’ya inanmayanlar olamaz. Bu mümkün değil” ifadesini kullandı.