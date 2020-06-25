Rus Büyükelçi: Almanlar Putin’in makalesini ilgiyle karşıladı

Rusya'nın Berlin Büyükelçisi Sergey Neçayev, Rusya lideri Vladimir Putin’in İkinci Dünya Savaşı hakkında yazdığı makalenin Almanya’da siyasi ve bilimsel çevrelerde, ayrıca geniş toplumda aktif bir şekilde tartışıldığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İkinci Dünya Savaşı hakkında yazdığı makalenin Almanya’daki yankılarını değerlendiren Berlin Büyükelçisi Sergey Neçayev, makalenin siyasi ve bilimsel çevrelerde, ayrıca geni toplumda aktif bir şekilde tartışıldığını ifade etti.

Neçayev, “Başkanımızın makalesinin şu anda hem siyasi, hem bilimsel çevrelerde, hem de geniş toplumda tartışıldığı görüşündeyim. Bunu görüyoruz, kaydediyoruz, elbette ki bunu analiz edeceğiz. Ancak makale, savaş öncesi ve savaş dönemi ile ilgili ortak tarihimize derinlemesine bakmamızı ve bu tarihin tahrif edilmesinin mümkün olmaması için her şeyi yapmamızı sağlayan çok önemli ve zamanında kaleme alınmış bir çalışma” diye konuştu.

Rus Büyükelçi, makalenin önemli noktalarından bir tanesinin de gelecek nesiller karşısındaki ortak sorumluluğa yapılan vurgu, ‘bu tür trajedilere izin verilmemesi için’ çaba sarf etme gerekliliği olduğunu sözlerine ekledi.