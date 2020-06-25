Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 614 bine yaklaştı

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, vaka sayısı 7113 arttı. Böylece vaka sayısı dokuz gündür 8 binin üzerine çıkmamış oldu ve yaklaşık bir haftadır azalmaya aralıksız devam ediyor.

Gün içinde iyileşen hasta sayısı ise 6342 artarak 375 bin 164’e çıktı. İyileşenlerin sayısı ülkedeki toplam vaka sayısının yüzde 61’ini geçti.

Son 24 saatte ayrıca 92 kişi hayatını kaybetti. Şimdiye kadar salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 8605’e yükseldi.