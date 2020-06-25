Rusya’da anayasada düzenlemelere yönelik halk oylaması başladı

Rusya’da anayasada yapılacak düzenlemelere yönelik halk oylaması bugün başladı. Ülkenin dört bir yanında seçmenler sandıklara gidebilecek. İnternet üzerinden de oy kullanılabilecek.

Rusya Merkez Seçim Komitesi’nin seçim takvimine göre, Ruslar bugünden itibaren anayasal düzenlemelere yönelik oylarını kullanabilecek. 1 Temmuz’a kadar sürecek oylamada, oylar yalnızca oy kullanma noktalarından değil, internet ortamından da verilebiliyor.

İnternet üzerinden oy kullanmak için 21 Haziran’a kadar ilgili kuruluşlara başvuruda bulunulması gerekiyordu.

Başkent Moskova ve Nijnıy Novorod bölgesi sakinleri de 21 Haziran’a kadar bildirmiş olmaları halinde elektronik ortamda oy kullanma sisteminden bugün itibariyle faydalanabilecek.

Oy kullanma süresi salgın nedeniyle uzatıldı

Diğer yandan Rusya'da ülke çapında bir seçimbir hafta sürecek. Bunun nedeni ise salgının yayılmasını önlemek . Merkez Seçim Komitesi’ne göre, sandıkların bulunduğu noktalaraalınacak. Her nokta 10 dakika kapalı tutulacak ve bu süre zarfındaedilecek.

Şimdiye kadar uzaktan oy kullanmak için 1 milyon 190 bin 726 kişi başvuruda bulundu. Bunların 1 milyon 51 bin 155’i Moskova’da, 139 bin 571’i Nijnıy Novgorod bölgesinde yaşıyor.

Merkez Seçim Komitesi Başkanı Ella Pamfilova daha önce oylama için 96 bin 500’den fazla oy kullanma merkezinin açılacağını ifade etmişti.

Oylamanın başta 22 Nisan’da yapılması planlanıyordu, ancak salgın nedeniyle ertelenmişti.

Daha sonra oylama tarihi olarak 1 Temmuz verilmişti, ancak kalabalığın oluşmasını ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla sandıkların daha erken açılacağı bildirilmişti.