Bogdanov ve Büyükelçi Samsar Libya’yı konuştu

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Bogdanov bugün Samsar’ı kabul etti. Görüşme sırasında Libya ve çevresindeki durum ele alındı.

Taraflar en kısa zamanda şiddetin azaltılması gerektiğini, ayrıca krizin çözümü için Berlin Konferansı kararları ve BMGK’nın 2510 sayılı kararına uygun siyasi bir çözümden başka alternatif olmadığını vurguladı.

Görüşme Samsar'ın talebi ile gerçekleşti.