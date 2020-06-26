Putin: Herkes faşizm yılanının başını kimin ezdiğini biliyor, ama başka fikirleri ileri sürüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı politikacıların Büyük Vatan Savaşı’nı kimin başlattığını, faşizm yılanının başını kimin ezdiğini bildiğini, ancak eğitim alanında ve basında başka fikirleri ileri sürdüklerini ifade etti.

Rusya Toplum Odası’nın yeni üyeleri ile yapılan toplantıda konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin şunları söyledi:

“Batılı politikacılar, her şeyi pekala biliyorlar. Ne yani, faşist Almanya’ya saldıranın Sovyetler Birliği olmadığını, aksine faşist Almanya’nın 22 Haziran 1941’de Sovyetler Birliği’ne saldırdığını bilmiyorlar mı? Haberleri yok mu bundan? Herkes her şeyi biliyor. Berlin’i kasıp kavuran faşizm yılanının başını deliğinde ezenin kim olduğunu bilmiyorlar mı? Elbette biliyorlar. Ama ders kitaplarında yazmıyorlar.”

Putin, basında da başka fikirlerin öne sürüldüğünü ifade etti.

Putin, “Hiroşima ve Nagasaki’ye kimin nükleer bomba attığını kimse bilmiyor mu? Biliyor. Fakat Japonya’daki ders kitaplarında ne yazıyor? Müttefikler. Ne müttefikleri? Müttefik devletlerin elinde nükleer silah yoktu. Sadece ABD’nin elinde vardı. Ancak gördüğünüz gibi şimdi, giderek, aşama aşama, hoşlarına gitmeyen ne varsa silip geçiyorlar” dedi.

Putin, bu durumun Batılı ülkelerin günümüzdeki ilişkileri kendi çıkarları doğrultusunda inşa etmek istemesinden kaynaklandığını ifade etti.

‘Hiçbir şey öğrenmiyorlar’

Putin, “Ne yazık ki hiçbir şey öğrenmiyorlar. Uluslararası ortamdaki tüm katılımcıların çıkarlarını gözetmek suretiyle, tüm dünyanın çıkarına olacak uluslararası bir güvenlik sistemi inşa etmeye yanaşmıyorlar. Fakat bizler bunları bilerek, Rusya devletinin çıkarlarının korunmasını sağlayacak bir politika inşa etmek için İkinci Dünya Savaşı’nın gerçeklerinin peşinde olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Putin, Büyük Vatan Savaşı’nın tüm yükünü omuzlarında taşıyan, İkinci Dünya Savaşı’nın tamamı boyunca faşizme karşı kati bir katkı sunan Rusya’nın kahramanlarının anısına leke sürmeye hiçkimsenin cüret edemediğini de vurguladı.