Peskov, anayasa düzenlemelerinin neden gerekli olduğunu anlattı

Peskov, bugünkü basın brifinginde, “Şimdi durum farklı, şimdi özellikle ülke bağımsızlığını güçlendiren, ülkemizin sosyal niteliğini güçlendiren düzenlemelere vurgu yapılıyor. Biliyorsunuz ki, mevcut anayasada ülkemizin sosyal niteliğine ilişkin maddeler var, ama bu yeni anayasada bu temel taşı olan ilke çok önemli destek alıyor ve çok daha güçlendiriliyor. Çocuklar, hayvanlar ve diğer konularla ilgili bir dizi düzenleme, zaman içinde ön plana çıkan ve vatandaşlar için en önemli aksanları anayasaya dahil ediyor, bunlar daha önce kamuoyu tartışmalarında tezahür etmişti” ifadesini kullandı.

Peskov, devlet başkanına yeniden seçimlere aday olma imkanını tanıyan düzenlemeyle ilgili soruya, bunun Duma milletvekili Valentina Tereşkova’nın girişimi olduğunu kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu teklif destek gördü, sebep olarak da tüm değişiklik paketi sunulduktan sonra elbette böyle bir niyet varsa başkanın seçilmeye devam edebilme imkanına sahip olması gerektiği gösterildi. Bunun öncesinde mevcut anayasanın çekirdeğini değiştirmeyen bir dizi değişiklikler vardı. Başkanın yeniden aday olma imkanıyla ilgili milletvekilinin sunduğu teklif sonra geldi. O zaman sadece yeniden aday olma imkanı söz konusuydu ve Putin bu şekliyle teklifi kesinlikle reddetmişti”.

Peskov oyunu kullandı

Kremlin Sözcüsü Peskov, elektronik oylamaya katılarak anayasa düzenlemelerine ilişkin halk oylamasında oyunu kullandığını belirterek, “Dün akşam oy vermeye çalıştım ama doğal olarak yapamadım, çünkü henüz oylama açılmamıştı. Bugün, arabada giderken oyumu kullandım” dedi.

Peskov, elektronik oylama sisteminin iyi çalıştığını kaydederek, “Rahat ve hızlı” ifadesini kullandı.