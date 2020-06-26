Kırım Tatarları, Vatan Partisi'nin Kırım'ı tanıma planına destek verdi

Kırım Tatarları Bölgesel Ulusal-Kültürel Özerklik Başkanı Eyvaz Umerov, Kırım’ın Rus statüsünün tanınmasını içeren Vatan Partisi’nin Karadeniz-Akdeniz Dostluk ve Barış Planı’na ilişkin yorumda bulundu.

Sputnik’e konuşan Umerov, "Bu tür süreç ve tartışmalar sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda Kırım'ı Rusya'nın bir parçası olarak henüz tanımayan tüm ülkelerde de kaçınılmazdır. 2014’te Kırımlılar kendi evine, Rusya'ya dönmeye karar verdi. Devlet Başkanı ve Rusya halkı uluslararası toplumun tepkisine karşı tereddüt etmedi ve yedi yıldır yaptırım darbesi ve tanınmazlığa hep birlikte karşı duruyoruz" ifadelerini kullandı.

Umarov ayrıca, Kırım'ın Rus statüsünü tanıyan ilk ülkelerin politik olgunluk ve sorumluluğun yanı sıra, güvenli ve adil bir barışı da inşa etmeye hazır olduklarını göstereceklerini kaydetti