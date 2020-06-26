Rusya’da yeni koronavirüs vakaları nisandan beri ilk kez 7 bini geçmedi

Rusya’da nisan ayından beri ilk defa bir günde görülen yeni koronavirüs vakaların sayısı 7 bini geçmedi. Ülkede son 24 saat içinde görülen vaka sayısı 6 bin 800 olarak kayıtlara geçti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ülkesinde son bir gün içinde 6 bin 800 yeni koronavirüs vakası görüldüğünü söyledi. Golikova, vaka sayılarındaki bu düşüş eğiliminin devam etmesini beklediklerini ekledi.

Rusya’da nisan ayından beri bir günde görülen yeni vakaların sayısı hep 7 binden yüksekti.

Ülkede koronavirüsle mücadele için oluşturulan merkezin açıklamasında ise son bir günde kayıtlara geçirilen koronavirüs sebepli can kaybının 176 olduğu belirtildi. Rusya’da pandeminin başından beri görülen toplam can kaybı 8 bin 781’e yükselmiş durumda.

Rusya’da şu anda ülkenin anayasasında 1993’ten beri yapılacak ilk refomlar oylanıyor. Oylama koronavirüs salgını nedeniyle temmuz başına ertelenmişti. Daha sonra seçim merkezlerinde kalabalıklar oluşmaması adına oylamanın bir haftalık bir sürece yayılması kararı alındı ve sandıklar dün açıldı.