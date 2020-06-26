Rusya Soruşturma Komitesi: Türkiye, 2019’da tatil sırasında Rus vatandaşlarının ölümüne ilişkin soruşturmayı engelliyor

Rus soruşturmacıların, vatandaşların ölümlerine ilişkin cezai davalar konusunda yoğun çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Svetlana Petrenko, tanık ve uzmanların sorguya çekildiğini, belgelerin toplandığını ve gerekli incelemelerle uzman çalışmalarının yapıldığını ifade etti.

Petrenko, “Mevcut uluslararası anlaşmalar doğrultusunda, kanıt toplamak için Türkiye’ye hukuki yardım göstermeleri yönünde talepte bulunduk. Ancak soruşturma kapsamında istenen, hukuki ve dayanağı olan kararlar alınması için gerekli veri ve materyaller Türkiye tarafından bir türlü sunulmadı” dedi.

‘Gerçek ölüm nedenlerini öğreneceğiz’

Peşpeşe ölümleri hatırlattı

Petrenko, Rusya Soruşturma Komitesi’nin Rusya vatandaşlarının Türkiye topraklarında ölmesinin gerçek nedenlerini öğrenip sorumluların yargıya teslim edilmesini sağlayacağını vurguladı.

Petrenko, Krasnoyansk’tan 16 yaşındaki bir kız çocuğunun Haziran 2019’da Alanya’da özel bir kliniğe kaldırıldığını, muayene sonrasında da başka bir kliniğe götürüldüğünü ve peritonit nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Petrenko, “Bunun yanı sıra Ağustos 2019’da Bodrum’daki bir otelde Leningrad bölgesinden 12 yaşındaki bir kız çocuğu yaralandı, kolu havuzun filtre sisteminin borusunun içine sıkıştı, uzun süre suyun altında kaldı. Çocuk hastaneye kaldırıldıktan sonra yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti” dedi.

Petrenko’nun açıklamasına göre, Ağustos 2019’da Alanya’da 19 yaşındaki Moskovalı bir genç kız bilinmeyen bir sebepten dolayı komaya girdi. Genç kız hastaneye kaldırıldı, bir hafta sonra Rusya’ya nakledildi ve bilinci yerine gelmeyip hayatını kaybetti.

Eylül 2019’da Arhangelsk bölgesinden 5 yaşında bir kız çocuğu Alanya’da havuza girdi ve belirlenemeyen bir sebepten boğuldu. Hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetti.