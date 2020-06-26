Rusya Merkez Seçim Komitesi’nin internet sitesine DDoS saldırısı

Komitenin Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Rusya Merkez Seçim Komitesi’nin internet sitesine yönelik DDoS saldırısı yürütüldüğünü bildiririz” ifadeleri kullanıldı.

Komitenin Başkan Yardımcısı Nikolay Bulayev de daha önce oylamaya yönelik bilgi merkezinin toplantısında olası bir saldırı hakkında kendisine bir mesaj gönderildiğini ifade etmişti.

Rusya’da anayasal düzenlemelere ilişkin halk oylamasının başta 22 Nisan’da yapılması planlanıyordu. Salgın nedeniyle ertelenen oylama tarihi olarak daha sonra 1 Temmuz verilmişti, ancak kalabalığın oluşmasını ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla sandıkların daha erken açılmasına karar verildi.

Dün başlayan oylamada ülkenin dört bir yanında seçmenler sandıklara gidebiliyor. İnternet üzerinden de oy kullanılabiliyor.