Poroşenko: Ukrayna’nın Kırım’ı geri alma şansı var

Poroşenko, Trizub radyosuna açıklamasında, düşen petrol fiyatları ve Rusya’daki “derin” kriz bağlamında, Kiev’in uluslararası dayanışmayı güçlendirerek Moskova’yı “Kırım’dan gitmeye zorlayabileceğini”, zira yarımadayı finanse etmekte zorluklar yaşadığını iddia etti.

Ukraynalı politikacılar düzenli olarak Kırım’ı “geri alma” fırsatını verecek çeşitli girişim ve planlarda bulunuyor.

‘Poroşenko, Kırımlılara karşı işlediği suçları dünyaya açıklama şansına sahip’

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Kırımlı milletvekili Natalya Poklonskaya, Poroşenko’nun sözleriyle ilgili, “Ukrayna Başsavcılığı, ana hainlerden ve yalancılardan biri ve Ukrayna halkının katili olan Poroşenko’yu hapsetmek için eşsiz bir şans elde etti. Eğer Kırım hakkında konuşmak istiyorsa o zaman tüm dünyaya gerçeği anlatsın. İstenmeyen Kırımlılardan nasıl kurtulduğunu ve iç savaştan nasıl kazanç elde ettiğini anlatsın” yorumunda bulundu.

Poroşenko’nun sorgusuna veya “röportajına” büyük bir memnuniyetle katılacağını dile getiren Poklonskaya, “Poroşenko’nun nasıl bir korkak olduğunu bildiğim için benimle aynı stüdyo veya odada 2013-2014 olaylarını hatırlamak yerine tüm şekerlerini yemeyi tercih edeceğini düşünüyorum” dedi.

Rus senatör: Ukrayna Kırım’ı sonsuza kadar kaybetti

Poroşenko’nun ifadelerini değerlendiren Rus Senatör Aleksey Puşkov, yarımadanın Ukrayna’ya geri dönmesinin söz konusu olamayacağını kaydederek, “Salgın ve petrol fiyatlarının düşmesi, Ukrayna’nın şanslarını hiçbir şekilde etkilemez” dedi.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Enformasyon Politikaları Komisyon Başkanı Puşkov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “1991’de tarih Ukrayna’ya Kırım’ı elinde tutmak için eşsiz bir şans vermişti. Ama bu şansı değerlendirmedi. Ve 2014’te Kırım’ı kaybetti. Sonsuza kadar” diye yazdı.

У Украины нет шансов вернуть Крым, Порошенко может даже не рассуждать об «уникальном шансе». Эпидемия и цены на нефть на это никак не повлияют. В 1991 история дала Украине уникальный шанс сохранить Крым в своём составе. Она им не воспользовалась. И в 2014 потеряла Крым. Навсегда. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 26, 2020

​‘Saçma fikir’

Kırım Halkları İşleri Devlet Komitesi Başkanı Albert Kangiyev, “Ukrayna yönetim temsilcilerini sıkça Kırım ile ilgili saçma fikirler ortaya atıyor. Eminim, Rusya Anayasası düzenlemeleri kabul edildikten sonra Kırım ile ilgili tüm imalar ve spekülasyonlar kendiliğinden çürüyecek” dedi.

Aynı zamanda Rusya’nın toprak bütünlüğüne saldıranlardan hesap sorulması gerektiğini dile getiren Kangiyev, “Ukraynalı politikacıların Kırım’ın Rus statüsüyle ilgili tüm spekülasyonlara sonsuza kadar son vermek için bu tür açıklamaların değerlendirilmesi gerekiyor” ifadesini kullandı.