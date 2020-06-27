Rus parlamentosundan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in 'Kırım'ı geri alacağız' sözlerine yanıt

Russia Today’a (RT) konuşan Kırım milletvekili Ruslan Balbek, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in "Kırım'ı geri alacağız" sözünü 'boş' ve 'değersiz' olarak niteleyerek, Zelenskiy’nin bu tür iddiaları daha önce de dile getirdiğini hatırlattı.

Balbek, aklı başında hiç kimsenin Kırım'ın Ukrayna'ya bağlanması senaryosunu dikkate almayacağını belirterek, "Ukrayna Devlet Başkanı'nın kendisi de kasten yalan söylediğini biliyor" ifadelerini kullandı.

Daha önce aktivistlerin taşıdığı Kırım-Tatar bayrağını alan Zelenskiy, onu Kırım üzerinde dalgalandırma ve 'Kırım'ı geri alma' sözü vermişti.

Kırım, 16 Mart 2014'te yapılan ve yüzde 96.77 'evet' oyunun çıktığı referandum sonrasında 18 Mart 2014’te resmen Rusya'ya bağlanmıştı.

Rusya, Kırımlıların seçimini uluslararası hukuka ve BM Şartı’na uygun olarak demokratik bir şekilde yaptıklarını defalarca vurguladı.