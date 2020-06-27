Kremlin: Rusya'nın Kuril bölgesinde jeolojik araştırmalar yapma hakkı var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın kendi egemenlik alanında her türlü araştırma yapma hakkına sahip olduğunu belirtti.

Peskov düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Söz konusu durumda, Rusya kendi egemenlik alanında kesinlikle her türlü araştırmayı yapma hakkına sahiptir" ifadelerini kullandı.

Daha önce, Japon hükümeti Ohotsk Denizi'ndeki Kuril Adaları bölgesindeki jeolojik araştırmalar nedeniyle Rusya'ya nota vermişti.

Japonya, Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda kontrolünü eline aldığı Kuril Adaları'nın kendilerine geri verilmesini, barış anlaşmasının imzalanması için şart koşuyor.

Japonya'nın hak iddiası nedeniyle iki ülke arasında İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.

2019'da Rusya ve Japonya tartışmalı bölgelerde ortak ekonomik faaliyetler üzerine anlaşma yapmıştı.