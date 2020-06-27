Rosturizm: 1 Temmuz’dan itibaren 67 bölge turist kabul etmeye başlayacak

Gazetecilere konuşan Doguzova, “Gelecek hafta, 1 Temmuz’dan itibaren Rusya’nın 67 bölgesinde turizm başlatılacak. Kısıtlamalar ilk hafta içinde aşama aşama kaldırılacak. Temmuzun ilk haftasında ülkemizin bölgelerinin büyük kısmında tatil sezonunun başlayacağına inanıyoruz” dedi.

Doguzova, bu sırada salgınla ilgili bazı kısıtlamaların da geçerliliğini koruyacağını kaydetti.