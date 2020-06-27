Rusya’da 6852 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasında, “Son 24 saatte 85 bölgede 6852 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi. Yeni vakaların 2058’inde bir semptoma rastlanmadı” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamaya göre, gün içinde teyit edilen vakaların 750’si başkent Moskova’da görüldü.
Yeni vakalarla birlikte toplam vaka sayısı 627 bin 646’ya yükseldi.
Gün içinde 188 kişi hayatını kaybetti, salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 8 bin 969’a çıktı.
İyileşenlerin sayısı da 9200 artarak 393 bin 352’ye ulaştı.
Dün kaydedilen vaka sayısı ise 6800’dü. Genel anlamda vaka sayısında bir düşüş gözleniyor.
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