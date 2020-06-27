Roscosmos’taki tek kadın kozmonot iki yıl sonra UUİ’ye gidiyor

Roscosmos’un Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Anna Kikina, 2 yıl sonra UUİ’deki Rus mürettebat arasına katılacak” ifadeleri kullanıldı.

Анна Кикина отправится в составе российского экипажа на #МКС через два года pic.twitter.com/6XZggJfzkC — Государственная корпорация РОСКОСМОС (@Rogozin) June 26, 2020

​Kikina, Eylül 2016’dan beri Roscosmos’un tek kadın kozmonotu. Kikina, Kasım 2017’de derin uzay görevlerine hazırlık için olan uluslararası SIRIUS projesinde yer almıştı.

Sovyetler Birliği ve Rusya Valentina Tereşkova (1963), Svetlana Savitskaya (1982 ve 1984), Yenela Kondakova (1994-1995) ve Yelena Serova (2014) dahil olmak üzere uzaya dört kadın görderdi.