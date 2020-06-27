Rus senatörden Kırım’ın geri döneceğini iddia eden Zelenskiy’e: Demagoji siyasetin yerini aldı

Rus Senatör Aleksey Puşkov, ‘Kırım’ı geri alacaklarını’ iddia eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e cevaben, Ukrayna’da siyaset yapacak kimse olmadığını, demagojinin siyasetin yerini aldığını söyledi.

Twitter’dan açıklama yapan Puşkov, “Kiev’dekiler ‘Kırım ve Kırım halkını’ geri döndüreceklerine ‘inanadururken’, hazırlandıklarını iddia ettikleri üzere ‘geri alma’ konusundan bahsederken, Ukrayna neredeyse Donbass’ı kaybetti. Donbass, altı yıldır kendi başına bir yaşam sürüyor. Demagojinin siyasetin yerini aldığı an bu. Siyasetle uğraşacak biri ise yok…” ifadelerini kullandı.

Пока в Киеве «верят», что вернут «и Крым, и людей», и бодро рассуждают о «деоккупации», которую якобы готовят, Украина уже практически потеряла Донбасс, который вот уже 6 лет живет собственной жизнью. Тот случай, когда демагогия заменяет политику. А политикой заняться некому... — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 26, 2020

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Zelenskiy, dün Kırım sınırındaki Herson bölgesini ziyaret etti. Ukrayna basınına göre, ziyaret sırasında Zelenskiy’e Kırım Tatar halkının bayrağı hediye edildi. Zelenskiy ise hediyesine karşılık, Kırım’ı geri alacaklarını ve orada bu bayrağı göndere çekeceklerini, buna çok inandığını söyledi.