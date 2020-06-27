Amerikan askeri uçağı Kırım kıyıları yakınında keşif uçuşu yaptı

Kırım hava sahasında keşif uçuşu gerçekleştiren bir Amerikan uçağının tespit edildiği bildirildi.

Uçuş gözlem sitesi PlaneRadar verilerine göre, Moskova saatiyle 07.40’ta (TSİ ile aynı) ABD Hava Kuvvetleri’ne ait 169328 kuyruk numaralı P-8A Poseidon, İtalya’daki Sigonella üssünden havalanarak Bulgaristan hava sahasından uçtu ve 11.00’de Karadeniz’deki Rus sınırları yakınında keşif uçuşu yapmaya başladı.

Saatte yaklaşık 786 kilometre hızla hareket eden P-8A Poseidon’un uçuş yüksekliğinin dokuz kilometreden fazla olduğu belirtildi.

Kırım, Krasnodar Bölgesi, Baltık Denizi’ndeki Rus sınırları ve Suriye'deki Rusya Savunma Bakanlığı üsleri üzerinde sıklıkla görülen yabancı uçaklar keşif faaliyetlerinde bulunuyor. Daha önce de Rus Su-30 avcı uçağı Amerikan keşif uçaklarına Karadeniz üzerinde önleme yapmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, defalarca ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) keşif uçuşlarına son vermesi çağrısında bulunmuş, ancak ret yanıtı almıştı.