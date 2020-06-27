Rusya’nın Washington Büyükelçiliği’nden NYTimes’a: Yalan haberlerinize son verin

Rusya’nın Washington Büyükelçiliği, New York Times gazetesindeki Moskova’nın Afganistan’daki militanları finanse ettiği iddialarını yalanlayarak, ABD yönetiminden bu iddialar yüzünden Rus diplomatik temsilciliklerinin çalışanlarının maruz kaldığı tehditlere karşı gerekli tepkiyi ortaya koymasını istedi.

Büyükelçiliğin Twitter’dan yaptığı açıklamada, “NYTimes’ın Moskova’nın Afganistan’daki ABD askerlerinin öldürülmesinin arkasında olduğu yönündeki asılsız ve kaynağı belirsiz suçlamaları, Washington ve Londra’daki Rusya büyükelçiliklerinin çalışanlarının doğrudan canlarıyla tehdit edilmelerine yol açtı” ifadeleri kullanıldı.

Gazeteye hayati tehlikeye yol açan yalan haberlerine son verme çağrısı yapan büyükelçilik, “İlgili ABD’li makamlarının, 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi çerçevesindeki uluslararası sorumluluklarının yerine getirilmesi için etkili tedbirler almasını talep ediyoruz” açıklamasını da yaptı.

Stop producing #fakenews that provoke life threats, @nytimes.



We demand the relevant #US authorities take effective measures to ensure the fulfillment of their international obligations under the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961. @StateDept @FBI @DHSgov ⬇️ https://t.co/Ows7srg3IH — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) June 27, 2020

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New York Times’ın ismi belirtilmeyen ABD istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Rus askeri istihbaratının Taliban bağlantılı militanlara Afganistan’daki ABD askerlerine saldırmaları karşılığında ödül teklif ettiği iddia edildi. Haberde iddia hiçbir kanıtla desteklenmedi.