Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin İsviçre Büyükelçisi ile Suriye, Libya ve İran’ı görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin’in İsviçre'nin Moskova Büyükelçisi Yves Rossier ile bir araya geldiği, görüşmede Suriye çözüm sürecinin, Libya ve İran’ın etrafındaki durumun ele alındığı belirtildi.

Verşinin’in Rossier’i dün kabul ettiği ifade edilen açıklamada, “Görüşme sırasında Suriye çözüm sürecine ilişkin konularda, özellikle Şam'a yönelik yasadışı tek taraflı yaptırımların sertleştirildiği ortamda Suriye'ye engelsiz, gayri siyasi ve adil insani yardım sağlanması, aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararında öngörüldüğü üzere BM’nin desteği ile Suriyeliler tarafından yönetilen ve gerçekleştirilen siyasi sürece katkıda bulunulması gerekliliğine vurgu yapılarak görüş alışverişinde bulunuldu” denildi.

Açıklamada ayrıca, tarafların BM'nin Libya’yı istikrara kavuşturma çabalarını desteklemeye vurgu yaparak bu ülkedeki durumu ve İran’ın etrafındaki durumu ayrı ayrı değerlendirdikleri ifade edildi.