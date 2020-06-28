Moskova yönetimi: Çevirimiçi oy kullanma sistemine saldırı girişimi oldu

Moskova Yönetimi Bölgesel İdare ve Akıllı Projeleri Geliştirme Daire Başkanı Artem Kostıyrko, Sputnik’e demecinde Rusya anayasasında düzenlemelere yönelik çevirimiçi oy kullanma sistemine yapılan saldırı girişiminin başarılı bir şekilde püskürtüldüğünü aktardı.

Kostıyrko, “Saldırganlar gözlemci hesabı üzerinden oy pusulalarına erişmeye çalıştı. Şu anda her şey düzeltildi, her şey çalışıyor. Gözlemci hesabı Internet’te açık, gözlem yapılabiliyor. Saldırı girişimi başarıyla püskürtüldü” diye konuştu.

Rus yetkili, enformasyon güvenliğine yönelik faaliyetlerin bir süre daha devam edeceğini sözlerine ekledi.