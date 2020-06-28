Rusya’nın en kuzeyinde savaş yıllarından kalma topçu bataryaları bulundu

Rusya Kuzey Filosu, donanma kuvvetlerine ait entegre keşif bilimci grubunun Sibirya’nın en kuzey noktasını teşkil eden Taymır Yarımadası'nda İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma topçu bataryalarının yerlerini keşfettiğini açıkladı.

Kuzey Filo basın dairesinden yapılan açıklamada, donanma kuvvetlerine ait entegre keşif bilimci grubunun Taymır Yarımadası'nda İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma Sovyet topçu bataryalarının yerlerini keşfettiği belirtildi.

Açıklamada, “Taymır Yarımadası bölgesinde tespit edilen iki grup, Kuzey Filosu’na ait topçu bataryaları olarak güvenilir bir şekilde tanımlandı. Mihaylov Yarımadası'nda 264 numaralı ve Nansen adasında 265 numaralı bataryalar söz konusu” ifadelerine yer verildi.

‘1943’te konuşlandırılan topçu bataryaları faşistler için tatsız bir sürpriz oldu’

Topçu bataryalarının 93. Topçu Birliği’nin bir parçası olduğu kaydedilen açıklamada, bataryaların Nazi Almanyası’na ait denizaltı güçlerinin aktivitelerinin (Sibirya’nın kuzeyindeki) Kara Denizi’nde bulunan Sovyet iletişim hatlarına yönelik ciddi tehdit oluşturduğu 1943 yılında konuşlandırıldığı vurgulandı:

“Uzaydan çekilen görüntülerde ana ve yedek topçu mevzileri, ayrıca birliklerin konuşlandırıldığı yer net olarak seçilebiliyor. Personel, savaşın sonuna kadar bataryalardaki görevlerini sürdürdü. Keşif grubunun bilimsel grubu tarafından deşifre edilen faşist denizaltı U-711'in seyir defterinde belirtildiği üzere, donanma topçu birliklerinin Arktik adalarına konuşlandırılması, faşistler için faaliyet alanlarını değiştirmeye zorlayan tatsız bir sürpriz oldu.”

Önümüzdeki ağustos ayında Kuzey Filo keşif grubunun ekiplerinden biri, Rusya Coğrafya Topluluğu’nun bilim insanlarıyla birlikte Mihaylov Yarımadası ile Nansen adasında çıkarak savaştan sonra ilk kez keşfedilen ‘Arktik Cepheye’ ait mevzileri araştırmayı planlıyor.