Rus donanmasının Kuzey Filosu’na ait Nikolay Skosirev gemisine bayrak çekildi

Rus Donanması Kuzey Filosu basın servisinden yapılan açıklamada, “Bayrağın çekilmesiyle gemi Kuzey Filosu’nun acil kurtarma ekibinin bir parçası oldu. ‘Nikolay Skosirev’ adı, Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın emriyle, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nın katılımcısı, Kuzey Filosu Hidrografik Servis Başkanı Amiral Skosirev Nikolay Vasilyeviç'in anısını ölümsüzleştirmek için verildi" ifadelerine yer verildi.

Kuzey Buz Okyanusu'ndaki sistematik araştırmalar 1950’li yıllarda Nikolay Skosirev öncülüğünde başlamıştı.

Rusya donanması hidrografik servis bayrağının Nikolay Skosirev gemisine çekilmesi töreni, Rusya'nın Kuzey Filosu Komutanı Koramiral Aleksandr Moiseyev'in komutasında gerçekleşti.

Rusya’nın Rıbinsk şehrindeki Vimpel tersanesinde inşa edilen Nikolay Skosirev hidrografik gemisi, Kuzey Kutbu’nun yakın ve orta deniz bölgesinde hidrografik araştırma ve pilot çalışmalar yapmak için tasarlandı.

Gövdesi buz sınıfına göre güçlendirilen ve yaklaşık bin tonluk bir deplasmana sahip geminin seyir menzili 2 bin mil civarındadır.