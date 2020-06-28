Rus Tu-142MK uçakları Arktik bölgesinde uçuş gerçekleştirdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barents ve Norveç denizleri ile Pasifik Okyanusu’nun üzerinde planlı uçuş gerçekleştiren 3 adet Tu-142MK uzun menzilli deniz keşif uçağına ABD ve Norveç’e ait avcı uçaklarının eşlik ettiği belirtildi.
“27 Haziran 2020 tarihinde 3 adet Tu-142MK uzun menzilli anti-denizaltı uçağı, Barents ve Norveç denizlerinin tarafsız hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdi” denilen açıklamada, Norveç Denizi’nin tarafsız hava sahasında gerçekleşen uçuşun bazı etaplarında Rus uçaklarına Norveç Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 avcı uçaklarının eşlik ettiği ifade edildi.
“4 adet Tu-142MK uzun menzilli anti-denizaltı uçağı ise Pasifik Okyanusu’nun tarafsız hava sahasında uçuş görevi icra etti” ifadeleri kullanılan açıklamada, bu uçaklara da ABD Hava Kuvvetleri’ne ait F-22 jetlerinin refakat ettiği kaydedildi.
Uçuşların uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyularak, diğer ülkelerin sınırları ihlal edilmeden gerçekleştirildiği vurgulandı.
Rus Tu-142MK uçakları Arktik bölgesinde uçuş gerçekleştirdihttps://t.co/xID3TDzgB2 pic.twitter.com/RGVoUwj7B1— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 28, 2020
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