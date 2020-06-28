Rus Tu-142MK uçakları Arktik bölgesinde uçuş gerçekleştirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-142MK uzun menzilli deniz keşif uçaklarının Barents ve Norveç denizleri ile Pasifik Okyanusu’nun üzerinde uçuş gerçekleştirdiklerini, Rus uçaklarına ABD ve Norveç’e ait avcı uçaklarının refakat ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barents ve Norveç denizleri ile Pasifik Okyanusu’nun üzerinde planlı uçuş gerçekleştiren 3 adet Tu-142MK uzun menzilli deniz keşif uçağına ABD ve Norveç’e ait avcı uçaklarının eşlik ettiği belirtildi.

“27 Haziran 2020 tarihinde 3 adet Tu-142MK uzun menzilli anti-denizaltı uçağı, Barents ve Norveç denizlerinin tarafsız hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdi” denilen açıklamada, Norveç Denizi’nin tarafsız hava sahasında gerçekleşen uçuşun bazı etaplarında Rus uçaklarına Norveç Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 avcı uçaklarının eşlik ettiği ifade edildi.

“4 adet Tu-142MK uzun menzilli anti-denizaltı uçağı ise Pasifik Okyanusu’nun tarafsız hava sahasında uçuş görevi icra etti” ifadeleri kullanılan açıklamada, bu uçaklara da ABD Hava Kuvvetleri’ne ait F-22 jetlerinin refakat ettiği kaydedildi.

Uçuşların uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyularak, diğer ülkelerin sınırları ihlal edilmeden gerçekleştirildiği vurgulandı.

Rus Tu-142MK uçakları Arktik bölgesinde uçuş gerçekleştirdihttps://t.co/xID3TDzgB2 pic.twitter.com/RGVoUwj7B1 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 28, 2020

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