Putin: Rusya, koronavirüs pandemisinin altından başı dik ve minimum zararla kalkacak

Rusya lideri Vladimir Putin, Rossiya-1 televizyonuna demecinde, “Rusya’nın her şeyi atlayacağına, her şeyin geçeceğine inanıyorum; geriye de sadece bunu ne pahasına yaptığı sorusu kalacak” dedi.

Путин надеется, что Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями.



"Я думаю, что Россия бы, Россия все переживет, все переможет и выстоит, вопрос только — какой ценой?" – отметил президент.https://t.co/v4wMXVyiZt — ВЕСТИ (@vesti_news) June 28, 2020

Rus hükümetinin ekonomide son yıllarda yaptıklarının, pandemiden başı dik bir biçimde ve minimum zararla çıkılmasını olanaklı hale getirdiğini belirten Putin, şu an ekonomiyi desteklemek için kullanılan kaynaklar ile vatandaşlara yapılan ödemelerin bütçe rezervlerinden ayrıldığı vurgusunu yaptı.

Владимир Путин: "Средства на поддержку экономики и выплаты гражданам берутся из резервов бюджета".



Полное интервью Владимира Путина Павлу Зарубину смотрите на телеканале "Россия".https://t.co/D0W2z7swNO pic.twitter.com/Tbp47eFlgr — ВЕСТИ (@vesti_news) June 28, 2020

90’lı yılların başında bütçede açık verilmesinin kronik bir hal aldığı hatırlatmasını yapan Rusya Devlet Başkanı, son dönemde ise ülkesinin rezervlerinin 50 kat arttığını belirtti.

Bunun yanında, ekonominin çeşitlendirilmesi adına hala yapılacak çok iş olduğunu kaydeden Rusya lideri, “Fakat 1990’lar ile karşılaştıracak olursak şu anda Rusya bambaşka bir ülke” ifadelerini kullandı.

Российские власти ориентируются, что инфляция "в условиях сегодняшнего дня" составит 4 процента.



Полное интервью Владимира Путина Павлу Зарубину смотрите на телеканале "Россия".https://t.co/E1Qp8EJXLL pic.twitter.com/ygZVluhc31 — ВЕСТИ (@vesti_news) June 28, 2020

Ayrıca Putin, pandemi koşullarında dahi enflasyon oranının yüzde 4 olacağı üstünden planlarını yaptıklarını da kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı, vatandaşların hayatlarının, ekonomiyi kurtarmaktan daha mühim olduğunu da ekledi: “Her ülkenin temelinde vatandaşlarının hayatı ve sağlığı yer alıyor. Her bir ülkenin. Kaldı ki bizim gibi topraklarınız ve demografik sorunlarınız da varsa bu mutlak olarak öncelikli bir konudur. İlk önce insanların hayatlarını ve sağlıklarını korumalıyız, daha sonra geri kalan problemleri çözeriz.”

Путин: главное - сохранить жизнь и здоровье людей, остальное решим.



Полное интервью Владимира Путина Павлу Зарубину смотрите на телеканале "Россия".#ВестиРепортаж pic.twitter.com/mZXUCW6Hof — ВЕСТИ (@vesti_news) June 28, 2020

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