Rusya’da oylama sırasında anayasa reformlarının internet sitesine DDoS saldırısı

Rusya Merkez Seçim Komisyonu, “Sabahtan beri, Конституция2020.рф. (anayasa2020.rf) sitesine DDoS saldırıları yapıldığı gözlenmektedir. Saldırıların Britanya ve Singapur’dan yapıldığı değerlendiriliyor” açıklamasını yaptı.

Конституция2020.рф (anayasa2020.rf) sitesi, anayasa değişiklikleri ile bunların ülke genelinde yapılan oylamasına dair bilgiler içeriyor.

Daha önce de anayasa reformlarının oylanması için seçim merkezleri yeni açıldığında Rusya Merkez Seçim Komisyonu’nun internet sitesi DDoS saldırılarına maruz kalmıştı.

İngilizce açılımı ‘distributed denial of service’ (dağıtılmış hizmet reddi) olan DDoS, bir internet sitesine erişimi engellemek için, kapasitesinden daha yoğun bir trafik yaratılması yoluyla gerçekleştirilen bir siber saldırı.

Rusya’da koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen anayasal değişiklik oylaması, şu andaysa seçim merkezlerinde kalabalık gruplar oluşmaması adına 25 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde gerçekleştiriliyor.