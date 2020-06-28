Putin: Pes etmeye hakkım yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kritik durumlarda pes etmeyi düşünmeye bile hakkı olmadığını itiraf ederek, krizlerin ülkenin karşı karşıya olduğu sorunları çözmeye teşvik etmeleri ve harekete geçirmeleri gerektiğini belirtti.

Rus devlet televizyonu Rossiya 1’e konuşan Putin, kritik durumlarda pes etmeyi düşünmeye bile hakkı olmadığını itiraf etti. Rus lider, krizlerin ülkenin karşı karşıya olduğu sorunları çözmeye teşvik etmeleri ve harekete geçirmeleri gerektiğini ifade etti.

Putin, “Yıllardır genelde, özellikle de kritik durumlarda pes etmeyi düşünmeye dahi hakkım olmadığı bir konumdayım. Aksine bu tür durumlar beni de, yanımda duran ve çalışan diğer kişileri de ülkenin karşı karşıya olduğu sorunları çözmek için harekete geçirmeleri gerekiyor” diye konuştu.

Yeni koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin en kapsamlı ve ağır krizlerden biri olduğuna dikkat çeken Putin, “Salgın çok geniş çaplı, birçok insan hastalandı ve hasta olmaya devam ediyor. Bu sağlık sisteminin ve orada çalışan insanların üzerinde muazzam bir yük” ifadelerini kullandı.

Rus lider, pandemi nedeniyle ekonominin bazı sektörlerinin tamamen durmak zorunda kaldıklarını vurguladı:

“Uçaklar uçmuyor, tüm uçaklar karada. Trenler durmuş vaziyette. Elbette ki bu durum endişe duygularına yol açtı. Ama yine de tüm bunlarla birlikte sahip olduğumuz imkanları gerçekçi bir şekilde değerlendiriyor ve bu imkanların bugünkü durumuna göre hareket ediyordum, eğer yetkin ve zamanında hareket edersek, gelişimimizdeki bu zor dönemi en az kayıpla geçme şansımız olduğunun farkındaydım.”

Daha önce Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, koronavirüs vaka sayısında artış olduğu zamanlar ‘başkanın çok endişeli olduğunu’ belirtmişti.