Putin: Başbakanla aynı uçakta bulunmama kuralı getirdim

Rusya lideri Vladimir Putin, kendisinin ve başbakanın asla aynı uçakta bulunmaması, ayrıca farklı uçaklar kullanarak ikisinin aynı anda görev yerinden uzaklaşmaması için kural getirdiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rossiya 1 televizyonuna verdiği röportajda kendisinin ve başbakanın asla aynı uçakta bulunmaması, ayrıca farklı uçaklar kullanarak ikisinin aynı anda görev yerinden uzaklaşmaması için kural getirdiğini ifade etti.

Rus lider, bu kuralı koymanın nedenine ilişkin, “Çünkü üzerimizde ülkede olup bitenlerle ilgili özel sorumluluk var” açıklamasında bulundu.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in hastalandığı zamanı hatırlatan Putin, o zaman kendisinin ‘çok dikkatli hareket etmek ve çalışma programını da bu duruma uygun olarak düzenlemek zorunda kaldığını’ belirtti.

Putin ayrıca insanlarla sohbet etmeyi sevdiğini, bu nedenle tecrit düzeninin kendisi için bir sınav olduğunu vurguladı:

“İnsanlarla doğrudan temasta olmak beni içten tatmin ediyor. Ancak koşulların çalışmalarımda, çalışma programında değişiklik gerektirdiğini çok iyi anlıyordum.”

‘Kommunarka’daki hastaneyi, oradaki düzeni kendi gözlerimle görmek için ziyaret ettim’

Putin, Moskova Bölgesi’nin Kommunarka kasabasında yeni koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi edildiği 40 no’lu hastanedeki ‘kırmızı bölgeye’ gerçekleştirdiği ziyaretin nedeninin, ‘oradaki düzeni kendi gözleriyle görmek’ olduğunu ifade etti.

Rus lider, “Raporlardan öğrenmek farklı, oraya gidip yerinde görmek farklı. Aslında prensip gereği ne olursa olsun her zaman aynı şekilde hareket ettim” diyerek, ‘kırmızı bölgeyi’ ziyaret etmesine ‘herkesin karşı geldiğini’ ancak hastaneyi ziyaret etmeden önce uzmanlara danışıp kendini enfeksiyondan en iyi şekilde nasıl koruyacağını öğrendiğini sözlerine ekledi.

Bulaşma riskini ‘aklında bulundurduğunu’ söyleyen Putin, “Ancak o zaman (Rusya Başbakanı Mihail) Mişustin henüz hasta olmamıştı, bu nedenle üst kademede davranış özgürlüğüm vardı” ifadelerini kullandı.