Rus Dışişleri: Ocaktan itibaren 113 ülkenin vatandaşları Rusya’ya kağıt vizesiz giriş yapabilecek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeniy İvanov, önümüzdeki yılın başından itibaren 113 ülkenin vatandaşlarının kağıt vize oluşturmaya gerek kalmadan Rusya’ya giriş yapabileceklerini açıkladı.

Türkiye vatandaşları kısa seyahatler için elektronik vizeden yararlanacak

Rusya’da şu anda 60 ülkeye vize uygulanmazken, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Türkiye, Hindistan, Çin gibi 53 diğer ülke, 16 güne kadar kısa süreli seyahatler için elektronik ortamda vize oluşturabilecek.

ABD, Kanada ve İngiltere listeye alınmadı

Ülkelerin seçiminde Rusya vatandaşlarına yönelik vize uygulamaları ve diğer faktörler dikkate alındığı için listeye ABD, Kanada ve İngiltere dahil edilmedi.

Rus Dışişleri’nin sitesi yenilendi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, vizenin elektronik ortamda oluşturulmasında kolaylık amacıyla sitesindeki ara yüzü değiştirdi ve konaklama hesaplayıcısı ekledi. Başvurularda yapılan hatalardan dolayı iptal edilen vize sayısının azaltılması içinse siteye ek veri doğrulama uyarısı eklendi. İleride de vize başvurularının kolayca yapılabileceği bir uygulamanın geliştirilmesi planlanıyor.

Yeni vizeler tüm Rusya içindeki seyahatlerde geçerli olacak

Daha önceki düzenlemede Rusya’ya sadece Vladivostok, Uzak Doğu Federal Bölgesi, Kaliningrad Bölgesi, St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi gibi pilot bölgeler üzerinden giriş yapılabilirken yeni kısa süreli vize, ülke genelinde seyahatlerde geçerli olacak. Vizenin tutarı ise yaklaşık 50 dolar olacak.

İvanov’un verdiği bilgiye göre Rusya’yı ziyaret etmeye yönelik her yıl yaklaşık olarak 1.5 milyon tek ve iki girişli vize düzenleniyor.