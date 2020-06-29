Rusya avcı uçaklarının ‘sürü hallinde’ kullanımını test etti

Savunma sanayii sektöründen iki yetkilinin Rus basınına yaptığı açıklamaya göre Rusya, beşinci nesil Su-57 savaş jetinin yönetiminde bir grup Su-35 avcı uçağının ‘sürü hallinde’ kullanımını test etti.

Açıklamayı yapan yetkililerden biri, deneyin gerçek savaş koşullarında gerçekleştirildiğini belirtti.

İkinci yetkili ise ‘sürü’ teriminin, avcı uçaklarının arasında sürekli bir bilgi alışverişi olduğu ve her bir uçağın bilgisayarının hem kendi sensörlerinden, hem de diğer uçaklarının sensörlerinden gelen verileri otomatik olarak işlediği savaş düzenini ifade ettiğini açıkladı.

‘Şimdiye kadar tüm askeri birlikler için tek bir kontrol sistemi kurulamadı’

Deneyin tam olarak ne zaman ve nerede gerçekleştirildiği konusunda ise bilgi verilmedi.

Arsenal Oteçestva Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, emekli Albay Viktor Murahovskiy, savaş alanında kara, hava ve uzay için birleşik bir enformasyon sistemi kurmanın önemine dikkat çekti. Rus askeri uzman, ABD’nin de buna benzer sistemleri geliştirdiğini, ancak şimdiye kadar hiç kimsenin silahlı kuvvetlerin farklı türleri ve kollarını kapsayacak tek bir veri formatı yaratmanın güç olması nedeniyle tüm askeri birlikler için tek bir kontrol sistemi kurmayı başaramadığını vurguladı.