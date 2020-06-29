Mısırlılar Rus yapımı trenlerle seyahat edecek

Rusya’nın dış ülkelere yönelik ilk kez ‘Avrupa ölçekli’ raylar için ürettiği yolcu vagonlarının ilk partisi Mısır’a ulaştı. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı üzere kontrat tutarı bir milyar euroyu aşıyor.

Rusya’nın dış ülkelere yönelik ilk kez ‘Avrupa ölçekli’ (1435 milimetre eninde) raylar için ürettiği yolcu vagonlarının ilk partisi Mısır’a ulaştı. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre kontrat tutarı bir milyar euroyu aşıyor.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, “Rus ve Macar üreticiler arasındaki üretim işbirliği çerçevesinde Mısır'a birkaç parti vagon daha gönderilecek. Bu ortak projenin ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde sıradaki önemli adım olacağına ve Rusya'nın kaynak ve enerji dışı ihracatının gelişmesine katkıda bulunacağına inanıyorum” açıklamasında bulundu.

Mısır’a ulaşan ilk vagonlar, İskenderiye Limanı’nda düzenlenen törenle teslim edildi. Eylül 2018’de imzalanan kontrat kapsamında toplam 1.300 tren vagonunun tedariki öngörülüyor. Finansmanının Macar ve Rus ihracat-ithalat bankaları tarafından ortaklaşa yürütüldüğü proje kapsamındaki üretim Rusya’nın Tver kentindeki vagon yapım fabrikasında ve Macaristan’da gerçekleşiyor