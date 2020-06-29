Rusya’da 6 bin 719 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Rusya’da son 24 saatte 6 bin 719 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı 641 bin 156’ya yükseldi.

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasında, “Son 24 saatte Rusya’da 83 bölgede 6 bin 719 yeni vaka teyit edildi. Yeni vakaların 2 bin 123’ünde bir semptoma rastlanmadı” ifadeleri kullanıldı.

Yeni vakaların 782’si başkent Moskova, 335’i Moskova bölgesi, 277’si Hantı-Mansi Özerk Bölgesi’nde görüldü.

Gün içinde hayatını kaybedenlerin sayısı da 93 oldu. Böylece şimdiye kadar 9 bin 166 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

İyileşenlerin sayısı da 4 bin 343 artışla 403 bin 430’a yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) salgının başlangıcından beri 19.3 milyon test gerçekleştirildiğini duyurdu.