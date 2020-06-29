Lavrov: Sınırların ne zaman açılacağını bilmiyorum

Russia Today’e (RT) konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sınırların ne zaman açılacağı sorusuna “Bilmiyorum” yanıtını verdi.

Lavrov, “Aşamalı olarak normal hayata dönmeye başlıyoruz. Bu süreçte Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Rusya-ASEAN dışişleri bakanları ile olanlar da dahil olmak üzere 15’ten fazla video konferansı geride bıraktık” dedi.

Geçen hafta İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’le, bu hafta da Venezüella Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ile olmak üzere iki yüz yüze görüşme de yaptığını belirten Lavrov, üç aydır ilk kez yurtdışına çıkıp Sırbistan ve Belarus’a gittiğini de ekledi.

Lavrov, bu ziyaretlerin martta planlandığını da kaydetti.