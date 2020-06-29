Rusya’da anayasa reformu için şimdiye dek sandığa gidenlerin yüzde 76'sı 'evet' dedi

Rusya’da kamuoyu araştırma şirketi VTsIOM, vatandaşların yüzde 76’sının devam eden anayasal reform oylamasında yeni düzenlemeleri desteklediği açıklamasını yaptı.

VTsIOM’un araştırmasına göre, anayasal değişiklik oylamasında sandığa gidenlerin yüzde 76’sı reformları desteklediklerini söylerken, yüzde 23.6’sı da desteklemediklerini belirtti.

VTsIOM’un sandık çıkış anketleri, ülkenin 25 bölgesindeki 800 seçim merkezine giden 163 bin 124 kişinin cevaplarına dayanıyor.

По данным экзитпола ВЦИОМ за четыре дня голосования, поправки в Основной закон страны поддержали 76,0% опрошенных. Против высказались 23,6%.https://t.co/LTOmlu4Loq pic.twitter.com/VqfnDQG8GK — ВЦИОМ (@WCIOM) June 29, 2020

​Ülkede anayasal değişikliklerin oylanmasına 25 Haziran’da başlandı. Koronavirüsün yayılımının engellenmesi için oylama 1 Temmuz’a kadar sürecek.

Oylama neticesinde desteklenmeleri halinde anayasal reformlar başkanlık dönemi 2024’te sona erecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeniden aday olmasına olanak verecek.

Anayasa refomları oylamasında başkent Moskova dahil bazı bölgelerde sandığa girmeden uzaktan oy kullanılabiliyor.

Rusya lideri Putin oyunu henüz kullanmış değil. Ancak Devlet Başkanı’nın oy kullanmak için kayıtlı olduğu seçim merkezine gideceği açıklandı.

Ayrıca Putin’in bugün ya da yarın anayasa reformları hakkında bir halka sesleniş konuşması yapması bekleniyor.