Rosatom Akkuyu NGS’nin 1 no'lu ünitesine ait ana ekipman setinin imalatını tamamladı

Rosatom bünyesindeki Atomenergomaş makine yapım şirketinden yapılan açıklamada, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) yapımı süren 1 no'lu güç ünitesi için buhar jeneratörlerinden oluşan setin imalatının tamamlandığı belirtildi.

Bir güç ünitesinde toplam 4 buhar jeneratörü var

Buhar jeneratörleri, nükleer güç ünitesinin reaktör bölümünün ana ekipmanına ait olup, turbo jeneratörü çalıştıran su buharının elde edilmesi için gerekli. Buhar jeneratörleri reaktör düzeneğinin bir parçası. Bir buhar jeneratörünün uzunluğu yaklaşık 15 metre, çapı ise 4 metreden fazla olup, ekipmanın ağırlığı 340 ton. Bir güç ünitesinin ekipmanı dört buhar jeneratörü içeriyor.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin 1 no.lu güç ünitesi için buhar jeneratörlerinden oluşan setin tamamı, Atomenergomaş bünyesinde faaliyet gösteren Rostov bölgesindeki Atommaş Fabrikası’nda üretildi.

Buhar jeneratörün üretimindeki önemli aşamalardan biri 125 kilometre uzunluğunda 11 bin borunun döşenmesi.

Buhar jeneratörlerinin üretim döngüsünün tamamı yaklaşık 2 yıl sürdü. Üç haftadan fazla süren bir buhar jeneratörünün üretimindeki önemli aşamalardan biri ise, toplam uzunluğu yaklaşık 125 kilometre olan 11 bin paslanmaz ısı değişim borusunun döşenmesi. Buhar jeneratörleri Akkuyu NGS’ye su taşıtlarıyla gönderilecek.

Akkuyu NGS'nin inşasına ilişkin hükümetler arası anlaşma Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak santralin ilk ünitesinin 2023 yılında devreye alınması hedefleniyor. Finansmanın tamamının Rusya tarafından sağlandığı projenin tutarı ise yaklaşık 20 milyar dolar.