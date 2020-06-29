Peskov: ABD askerlerini öldürmeleri için Rusya’nın Taliban militanlarına para ödediği iddiaları yalan

Gazetecilere konuşan Peskov, “Bu iddialar yalan” dedi.

Peskov, “ABD istihbaratı ABD başkanına karşı sorumlu olmayı sürdürüyorsa, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu konuyla ilgili açıklamalarına odaklanmalarını teklif ediyorum” ifadelerini de kullandı.

Peskov, uluslararası saygın basın kuruluşlarının yalan haberler yapmalarının ün ve prestijlerine olumu yansımadığını kaydetti.

The New York Times (NYT) gazetesinin 'Rusya'nın Taliban bağlantılı militanlara Afganistan'daki ABD askerleri ve koalisyon güçlerini öldürmeleri için gizlice para teklif ettiğine dair istihbarat bulunduğu' iddiasına Moskova'dan yalanlama gelirken, Beyaz Saray 'ın ardından Başkan Donald Trump da tepki göstermişti.

'Kimsenin kendisini, Başkan Yardımcısı Mike Pence'i ve Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows'u Ruslar tarafından Afganistan'daki ABD askerlerine yönelik sözde saldırılar hakkında bilgilendirmediğini' söyleyen Trump, 'sözde saldırıların Yalan Haber New York Times tarafından anonim kaynağa dayandırıldığına', ancak böyle bir şey olduğunun 'herkes tarafından yalanlandığına' dikkat çekmişti.

Washington Post da daha sonra benzer iddialarda bulunmuştu.